Данія готова підтримати Україну зброєю, якщо ситуація загостриться.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила про готовність надати Україні військову техніку та зброю у випадку подальшої військової ескалації з боку Росії.

Про це повідомляє видання Jyllands-Posten.

"Я не хочу виключати (відправлення військової техніки до України, - ред.), і в мене немає принципового заперечення цьому", - сказала очільниця уряду.

«Ситуація навколо України становить серйозну загрозу для Європи, і тому існує реальний ризик збройного конфлікту на європейській території», – вважає Метте Фредеріксен.

Фредеріксен також попередила Росію, що у випадку нового вторгнення в Україну її очікуватимуть санкції "безпрецедентного масштабу". Однак вона не може детально говорити про санкції.(…)

Прем'єр-міністрерка також говорить про виділення додаткових коштів для Збройних сил, якщо поточного бюджету замало.

Разом із тим вона не відповіла на запитання, чи готова Данія відправити в Україну своїх військових.

І Ліберальна партія, і Соціалістична народна партія підтримують відправку військової техніки в Україну. Радикали також це підтримують, але тільки за умови погодження з ЄС, пише Politiken.

Представник соціалістичної партії Данії Карстен Хонге вважає найбільш природним дати Україні гроші.

Минулого тижня Данію відвідав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Міністр закордонних справ Єппе Кофод заявив, що уряд виділить 875 мільйонів данських крон на Програму добросусідства Данії протягом наступних чотирьох років. Україна отримає 550 мільйонів крон.