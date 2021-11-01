Данія не підтримує "Північний потік - 2", незважаючи на енергокризу в Європі

Газова криза в Європі не змінила ставлення Копенгагена до трубопроводу "Північний потік-2", датський уряд, як і раніше, виступає проти реалізації проекту. Про це заявила на полях конференції ООН з клімату в Глазго прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, інформує УНН.

"Датський уряд, як і раніше, виступає проти "Північного потоку-2". Ситуація на енергетичних ринках у цьому плані не змінила нашої позиції. Так, ми дали дозвіл на його будівництво свого часу, але це був технічний момент, наша позиція завжди була очевидною", - розповіла прем'єр в коментарі ТАСС.

"Північний потік - 2" - магістральний газопровід з Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною 1 234 км (2 468 км по двох нитках). Є розширенням газопроводу "Північний потік". Трубопровід проходить через виняткові економічні зони та територіальні води п'яти країн: Німеччини, Данії, Росії, Фінляндії та Швеції. Протяжність російської ділянки трубопроводу становить 118 км, фінської - 374 км, шведської - 510 км, датської - 147 км, німецької - 85 км.

10 червня 2021 року було завершено будівництво першої із двох ниток газопроводу.

За оцінками Держдепартаменту США, проект може спричинити "економічний колапс України". Оцінки наслідків проекту для економіки України стосуються таких аспектів, як випадання доходів від транзитних платежів та припинення "віртуального реверсу".