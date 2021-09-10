Данія першою в Євросоюзі скасувала всі COVID-обмеження

Данія першою серед країн Євросоюзу скасувала всі COVID-обмеження. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я Данії.

За даними МОЗ, з 10 вересня в Данії припиняється класифікація COVID-19 як соціально небезпечного захворювання. Це означає, що всі COVID-обмеження відтепер припиняють діяти в країні.

Тепер для відвідування ресторанів, спортивних центрів або нічних клубів більше не знадобиться COVID-сертифікат. Також дітей більше не будуть відправляти на самоізоляцію, якщо вони тісно контактували із зараженим COVID-19, - на карантин відправлять тільки у разі підтвердження захворювання. Данці зможуть повернутися в офіси, відкриються школи, будуть дозволені масові заходи.

Водночас продовжать діяти обмеження на в'їзд до Данії. Для українців в'їзд можливий у разі наявності свіжого негативного тесту і проходження тесту на момент прибуття.

Також у МОЗ уточнили, що якщо ситуація з коронавірусом у Данії погіршиться, влада поверне обмеження.

15 липня 2021-го Рада ЄС відновила перелік країн для громадян, для яких рекомендовано скасувати тимчасові обмеження на поїздки до Євросоюзу. До списку внесли Україну. З 17 липня Данія і Німеччина відкрили кордони для українців. З 9 вересня Польща відкрила кордони для туристів з України, проте є вимоги, щоб не проходити карантин, який запровадили через пандемію коронавірусу.