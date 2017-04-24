Дания обвинила Россию в хакерских атаках

Хакеры из России, связанные с руководством страны, два года получали доступ к электронным почтовым ящикам Минобороны Дании.

Об этом рассказал министр обороны страны Клаус Йорт Фредриксен, передает Медуза со ссылкой на Berlingske.

В отчете, который приводит Berlingske, сообщается, что в течение 2015 и 2016 годов хакеры из группировки Fancy Bear имели доступ к несекретному содержимому почты некоторых сотрудников военного ведомства.

"Это точно контролируется. Это не мелкие хакерские группы, которые просто развлекаются. Это связано с разведкой или центральными элементами российского режима", - заявил Фредриксен.

Отмечается, что взлом стал возможен потому, что не все почтовые ящики были достаточно защищены. Теперь эту проблему устранили.

Представители Кремля не смогли оперативно прокомментировать Reuters сделанные Фредриксеном заявления.