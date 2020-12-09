Делегація Уманської міськради запрошена до Ізраїлю для діалогу про паломництво - посол

Релігійний туризм і перспективи україно-ізраїльського співробітництва стали предметом переговорів посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука з мером Умані Іриною Плетньовою. Про це повідомляє Посольство України в Ізраїлі на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Були обговорені питання, пов'язані з щорічним паломництвом хасидів на могилу цадика Нахмана - модернізація міської інфраструктури, залучення ізраїльських інвестицій в розвиток міста та туристичну галузь області. Також сторони приділили увагу перспективам співпраці в економічній та туристичній галузях", - йдеться в повідомленні.

Посол передав І.Плетньовій запрошення ізраїльської сторони здійснити робочий візит делегації Уманської міської ради в Ізраїль для продовження діалогу з питання паломництва до Умані.

"Співрозмовники також домовилися активізувати співпрацю між містом Умань та містами-побратимами - Цфатом, Ашкелоном і Нацерет-Ілітом", - підкреслюється в повідомленні.