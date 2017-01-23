Делегация Госдумы РФ не будет участвовать в работе ПАСЕ в 2017 году

Государственная Дума Российской Федерации не отправила свою делегацию в ПАСЕ, сессия которой проходит 23-27 января в Страсбурге.

"Официально. Россия вновь отказалась подавать свою делегацию в ПАСЕ. Несмотря на усилия президента ПАСЕ Педро Аграмунта вернуть РФ, в Москве поняли, что настроения членов ПАСЕ не на их стороне", - написал глава делегации украинского парламента Владимир Арьев на своей странице в Facebook в понедельник.

В свою очередь первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко в Facebook написала: "Итак, РФ не подала свою делегацию в ПАСЕ. Это значит, что год делегации Госдумы в сессионном зале и комитетах ПАСЕ в Страсбурге не будет".

Как сообщалось, в 2014 году делегация РФ из-за агрессии в Украине была лишена основных прав - права участвовать в голосовании, в руководящих структурах Ассамблеи и ее наблюдательных миссиях. В знак протеста парламентарии РФ отказались приезжать на сессии Ассамблеи.