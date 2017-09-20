Делегация РФ покинула зал перед выступлением Грибаускайте в ООН

Российская делегация покинула зал заседаний Генеральной ассамблеи ООН перед выступлением президента Литвы Дали Грибаускайте. Эту информацию подтвердил член делегации Леонид Слуцкий, занимающий должность председателя комитета Госдумы РФ по международным делам, сообщают "РИА Новости".

Все свое выступление президент Литвы посвятила вопросу российской агрессии.

Президент Литвы полагает, что учения "Запад-2017" направлены на то, чтобы напугать "Литву".

"Не нужно нас пугать и самим пугаться, так как именно это является целью учений "Запад" - напугать нас, уничтожить нашу волю защищаться, чтобы мы были парализованы и не смогли ничего сделать в государстве", - сказала Грибаускайте.

В своей программной речи Грибаускайте выразила мнение, что учения "Запад- 2017", которые проводят Россия и Белоруссия, являются частью информационной войны и направлены на распространение страха.

"Сегодня внимание мира обращено на Северную Корею и другие регионы, однако те же методы шантажа и агрессии используются в Украине и вдоль восточной границы НАТО. Около ста тысяч российских военнослужащих принимают участие в учениях наступательного характера "Запад-2017" на границах балтийских государств и Польши и даже в Арктике", - сказала она.

Грибаускайте считает, что Россия "отрабатывает агрессивные сценарии против соседних государств, обучая свою армию нападению на Запад".

Как сообщал УНИАН, президент Литвы призвала международное сообщество сплотиться для того, чтобы дать отпор российской агрессии.