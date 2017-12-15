Делегаты ПАСЕ приняли декларацию против возвращения РФ в организацию

Делегации 20 стран-членов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) подписали декларацию, в которой призвали прекратить попытки вернуть Россию в ПАСЕ.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил глава делегации украинского парламента в ПАСЕ Владимир Арьев и как доказательство привел текст соответствующего документа.

По его словам, в тексте декларации выражается сожаление из-за того, что определенные силы в Совете Европы пытаются подорвать авторитет Ассамблеи в частности и Совета Европы в целом.

"Любая попытка восстановить права России в Ассамблее без выполнения ею резолюций, принятых в ответ на российскую агрессию в Украине, пошатнет институциональный авторитет ПАСЕ. Она вызовет эффект домино", - скаазно в декларации "В защиту ценностей Совета Европы и ее авторитета".

Документ подписали представители Дании, Эстонии, Грузии, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Молдовы, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Испании, Швеции, Великобритании, Украины и Словакии.

Ранее, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд сообщил, что организация, которую он возглавляет, рассматривает возможность отмены санкций, введенных против России за аннексию Крыма и вооруженную агрессию против Украины.

Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года - сразу после аннексии Крыма и начала военных действий в Донбассе. За российскими парламентариями сохранилось лишь право присутствовать и выступать на заседаниях ассамблеи, а также работать в комитетах. После этого РФ в знак протеста отказалась от участия в сессиях ПАСЕ и перестала выделять деньги в "кассу" организации.

А сенатор РФ Алексей Пушков заявил о том, что российская делегация в 2018 году не вернется в Парламентскую ассамблею Европы. По его словам, нету перспективы возвращения представителей России в ПАСЕ в январе. Именно тогда утверждаются полномочия национальных делегаций на следующий год.