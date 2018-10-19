Дело Хашкаджи: Россия не будет бойкотировать саудовский форум

Россия не будет бойкотировать участие в международной конференции по инвестициям, которая пройдет в Саудовской Аравии с 23 по 25 октября.

Об этом пишет Bloomberg.

Большая делегация российских предпринимателей и по крайней мере один миллиардер планируют посетить будущую инвестиционную инициативу Саудовской Аравии на следующей неделе. В то же время, как сообщалось, министры США и ЕС отменили намерение посетить инвестиционную конференцию в Эр-Рияде в связи с вероятным убийством саудовского журналиста Джамала Хашкаджи.

"Почему мы должны испортить наши отношения с Саудовской Аравией, не понимая, что там произошло?" - заявил в четверг на форуме "Валдай" президент России Владимир Путин.

Директор Российского инвестиционного форума Кирилл Дмитриев призвал крупных предпринимателей участвовать в этом мероприятии. Как отмечает агентство, это может быть подтверждением слов президента США о том, что Россия и Китай ждут своей возможности, если США отменят выгодные контракты с Саудовской Аравией из-за исчезновения Хашкаджи.

Из-за исчезновения Хашкаджи ряд западных политиков и бизнесменов отказались от посещения форума. Об отказе от поездки в Саудовскую Аравию заявили министр финансов Нидерландов Вопке Хоекстра, министр экономики Франции Брюно Ле Мэр, председатель совета директоров "JPMorgan Chase" Джеймс Даймон, исполнительный директор Uber Дара Хосровшахи и главный исполнительный директор Credit Suisse Тиджан Тиам.

От визита на форум отказался министр финансов США Стивен Мнучин. Такое решение он принял после встречи с американским президентом Дональдом Трампом и госсекретарем США Майком Помпео, который накануне встречался с руководством Саудовской Аравии и Турции.

Хашкаджи исчез 2 октября во время визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. По данным турецких правоохранителей, там его, скорее всего, убили.

Английский, французский, нидерландский и американский министры отменили намерение посетить инвестиционную конференцию в Эр-Рияде в связи с беспокойством относительно вероятного убийства саудовского журналиста.

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает саудовского журналиста мертвым. Он выразил доверие сообщениям разведки из нескольких источников, согласно которым к убийству Хашкаджи причастны власти Саудовской Аравии.