Дело о сбитом самолете МН17 будет рассматривать суд в Нидерландах

Виновные в катастрофе самолета "Малазийских авиалиний" рейса МН17, который был сбит над Донецкой областью, понесут наказание в соответствии с законодательством Нидерландов.

Об этом говорится в сообщении правительства Нидерландов.

Сообщается, что Нидерланды, Бельгия, Австралия, Малайзия и Украина, представители которых входят в Объединенную следственную группу (JIT), ведущую уголовное расследование, приняли совместное решение.

Рассматривался также вариант создать специальный международный трибунал из представителей пяти стран. Но он был слишком сложным, так как правовые системы многих стран отличаются.

Создание трибунала ООН отвергли еще в 2015 году, когда Россия заблокировала это решение в Совете Безопасности ООН.

Голландское издание NOS отмечает, что расследование катастрофы до сих пор продолжается, есть подозреваемые, но до сих пор никому не предъявлено обвинений. Принятие решения не означает, что виновные предстанут перед судом в ближайшее время. Они также могут быть осуждены заочно.

Напомним, катастрофа самолета Boeing-777 рейса MH17 унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии.

Международная команда по расследованию катастрофы самолета пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной с ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

Ранее сообщалось, что установлены имена 100 человек, подозреваемых в причастности к катастрофе самолета "Малазийских авиалиний", они будут названы до 2018 года.