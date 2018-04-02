Дело об отравлении Скрипаля: РФ направила в Организацию по запрещению химического оружия 13 вопросов

Постоянное представительство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направило в технический секретариат организации список из 13 вопросов по делу об отравлении в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Вопросы опубликовало министерство иностранных дел РФ на своем сайте.

Российская сторона задала следующие вопросы:

"Какого рода помощь Лондон запросил у Техсекретариата ОЗХО? Намерен ли Техсекретариат ОЗХО поделиться в установленном порядке с Исполсоветом, в том числе с Россией, информацией, которую британцы предоставляют Техсекретариату при взаимодействии? Направляла ли британская сторона Техсекретариату какую-либо дополнительную информацию по собственному национальному расследованию (оперативную, медицинскую, правовую и так далее)? Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу "новичок" по западной классификации? Какого рода данные и материальные свидетельства британцы предоставили в распоряжение Техсекретариата (образцы проб, результаты собственного анализа проб, другие улики)? Кто возглавлял группу экспертов ОЗХО, посетившую Великобританию? Какие специалисты вошли в ее состав? Сколько времени они проработали? С кем взаимодействовали? Какова была процедура отбора проб, соблюдался ли основополагающий принцип КЗХО при проведении расследований (так называемый "chain of custody")? В каких сертифицированных лабораториях будут проанализированы пробы, полученные Техсекретариатом ОЗХО во время визита его экспертов в Великобританию? Сколько времени потребуется Техсекретариату ОЗХО для того, чтобы подготовить соответствующее заключение? Давал ли Техсекретариат ОЗХО согласие на раскрытие Великобританией материалов расследования перед странами ЕС (по имеющейся информации, к расследованию полноформатно присоединилась Франция)? Уведомляла ли Франция Техсекретариат ОЗХО о своем подключении к техническому содействию, о котором запросила Великобритания? Передавала ли Франция материалы собственного расследования (если таковые имеются) в распоряжение Техсекретариата ОЗХО? Может ли Техсекретариат ОЗХО предоставить России материалы французского расследования (если таковые имеются) для ознакомления с его результатами? Если нет, то почему?"

При этом в Москве дело об отравлении Скрипаля назвали "сфабрикованным".

4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Великобритании.

Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.

14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.

Вслед за Британией российских дипломатов выслали 27 стран и НАТО.