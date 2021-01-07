Демократи отримали більшість у Сенаті США

Представники демократичної партії отримали більшість у Сенаті США, перемігши у другому другому турі виборів в штаті Джорджія.

Про це повідомляє The Washington Post.

Демократ Джон Оссофф переміг республіканця Девіда Пердью, термін повноважень якого у Сенаті закінчився в неділю. А представник Демократичної партії Рафаель Варнок виграв гонку у сенатора-республіканця Келлі Леффлер.

З перемогою двох кандидатів Демократична партія отримала більшість в обох палатах Конгресу США. Таким чином після того, як 20 січня Джо Байден приступить до виконання обов'язків президента США, демократи зможуть безперешкодно просувати багато своїх ініціатив, проти яких виступають республіканці.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав віце-президента Майка Пенса не засвідчувати результати президентських виборів у Сполучених Штатах.



