Демократы США подали многомиллионный иск против Трампа, России и WikiLeaks

Несмотря на незавершенное расследование офиса спецпрокурора Роберта Мюллера и продолжающееся следствие в Сенате, демократы США продолжает считать, что окружение Трампа находилось в сговоре с правительством РФ, и подала многомиллионный иск.

Об этом сообщило в пятницу американское центральное издание The Washington Post.

"Национальный комитет Демократической партии в пятницу подал мультимиллионный иск против российского правительства, кампании Трампа и организации WikiLeaks, обвинив их в долгосрочном заговоре с целью срыва кампании 2016 года и победы на выборах Дональда Трампа", - отмечает издание.

Иск в федеральный окружной суд в Манхэттене утверждает, что официальные представители кампании Трампа вошли в сговор с российским правительством и его военной разведкой, чтобы нанести вред кандидату в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон. Кроме того, они помогли Трампу путем хакерского взлома компьютеров Демократической партии и распространения похищенных материалов.

"Во время президентской кампании 2016 года Россия начала комплексную атаку на нашу демократию и нашла хорошего и активного партнера в лице кампании Дональда Трампа", - заявил в этой связи глава Национального комитета Демократической партии Том Перес. Читайте также: Новый советник Трампа пояснил российскому послу, чего США ждут от Москвы

По его словам, "это стало беспрецедентным предательством", поскольку кампания кандидата в президенты США действовала заодно с вражеским иностранным государством "с целью укрепления собственных шансов получить президентство".

В то же время, в Сенате США, а также в офисе специального прокурора Роберта Мюллера продолжаются параллельные расследования возможного сговора кампании Трампа с россиянами. В прошлом месяце республиканцы в Палате представителей поспешили свернуть расследование, заявив, что не нашли никаких доказательств такого сговора. В России также отрицают эти обвинения с американской стороны.