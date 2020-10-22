Депутати Європарламенту обрали фіналістів премії Сахарова 2020 року

12 жовтня, за результатами спільного голосування комітетів Європарламенту із закордонних справ та розвитку, фіналістами премії Сахарова за свободу думки 2020 року стали:

демократична опозиція в Білорусі. Вона представлена ​​Координаційною радою — ініціативою сміливих жінок, а також діячів політичного та громадянського суспільства;

активісти організації Guapinol та Берта Касерес у Гондурасі;

Наджиб Муса Міхаєл, архієпископ міста Мосул (Ірак).

Конференція Голів Європейського Парламенту (що складається із Президента Європарламенту та лідерів політичних груп у Європарламенті) обере лауреата премії 22 жовтня. Сама премія буде вручена 16 грудня, під час церемонії у Європейському Парламенті.

Премію імені Сахарова «За свободу думки» щороку вручає Європейський Парламент. Ця премія була заснована 1988 року задля вшанування осіб та організацій, які захищають права людини та засадничі свободи. Премію названо на честь радянського фізика та політичного дисидента Андрєя Сахарова. До премії входить також грошова підтримка обсягом у 50 000 євро.

**демократична опозиція в Білорусі

Фіналістами премії Сахарова стали: Світлана та Сергій Тіхановські, члени президії Координаційної ради білоруської опозиції Світлана Алексієвич, Марія Колесникова, Ольга Ковалькова, Сергій Дилевські, а також Вероніка Цепкало, голова правозахисного центру «Весна» Алесь Беляцкий, політик і кандидат в президенти Білорусі у 2010 році Микола Статкевич і засновник телеграм-каналу Nexta Степан Путіло.

«Демократична опозиція в Білорусі бореться за демократію, мобілізуючи суспільство на мирні масові протести», - йдеться в заяві. - Режим Лукашенка відповів безпрецедентним рівнем насильства і репресій, але білоруське суспільство не здавалося і продовжувало протестувати навіть після того, як багато лідерів опозиції були ув'язнені або депортовані з країни».

За матеріалами Європейська Україна, Новая газета



