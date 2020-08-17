Депутати Європарламенту оголосили Лукашенка персоною нон грата в ЄС

Депутати Європарламенту не визнали результати виборів в Білорусі і оголосили Олександра Лукашенка персоною нон грата в Євросоюзі.

Про це йдеться в спільній заяві представників низки партій.

"Президентські вибори 9 серпня не були ні вільними, ні справедливими, і заслуговуючі на довіру звіти вказують на перемогу Світлани Тіхановської. Тому ми не визнаємо Олександра Лукашенка переобраним президентом Білорусі і вважаємо його персоною нон грата в Європейському союзі", - відзначили там.

Євродепутати заявили, що підтримують протестувальників у Білорусі в їх прагненні до демократичних змін і свободи, а також у вимозі нових виборів під наглядом незалежних спостерігачів.

"Ми рішуче засуджуємо арешти і жахливі акти насильства і тортур, що здійснюються проти мирних демонстрантів, і закликаємо до всебічного розслідування цих злочинів, яке не може залишитися безкарним. У зв'язку з цим нагадуємо Олександру Лукашенку про відповідальність", - йдеться в заяві.

У Європарламенті також закликали якомога швидше ввести санкції проти осіб, причетних до насильства в Білорусі.

Там закликали Росію утриматися від будь-якого втручання в події в Білорусі.

"Ми закликаємо ЄС підтримати мирну передачу влади і вступити в діалог з білоруською опозицією і громадянським суспільством з метою запуску нового виборчого процесу під наглядом нової Виборчої комісії - органу, якому можна довіряти. Білоруський народ має право обирати своїх політичних представників", - резюмували євродепутати.

Євросоюз не визнав результати виборів в Білорусі і заявив про готовність запропонувати підтримку в діалозі між владою і мітингувальниками.