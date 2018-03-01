Депутаты Европарламента поддержали введение санкций против Польши

Депутаты Европарламента одобрили резолюцию, в которой поддержали решение Еврокомиссии начать санкционные процедуру против Польши за нарушения верховенства права.

За резолюцию, которая не имеет обязывающей силы, проголосовали 422 депутата, против выступили 147, воздержались 48, сообщает Onet.pl .

Накануне позицию Еврокомиссии в этом вопросе депутатам Европарламента представил вице-президент ЕК Франс Тиммерманс. Он подчеркнул, что хотя Варшава положила начало диалога с Еврокомиссией в отношении статьи 7 Договора ЕС (которая запускает процедуру санкций. - Ред.), Брюссель все еще ждет выполнения своих рекомендаций.

В ходе дебатов в четверг крупнейшие фракции Европейского парламента поддержали позицию Европейской комиссии. Возражения высказали депутаты фракции "Европейские консерваторы и реформисты", в которую входят депутаты правящей партии Польши "Право и справедливость". Против были также некоторые независимые депутаты, в частности британец Найджел Фарадж.

Европарламентарии с польской оппозиционной партии "Гражданская платформа" не принимали участия в голосовании.

Ранее глава группы европейских либералов, евродепутат Ги Вехофстадт заявил , что если польское правительство и дальше будет нарушать принципы верховенства права, санкции могут быть неизбежны.

Европейская комиссия начала процедуру привлечения к ответственности Польши за нарушение законодательства ЕС через судебную реформу еще в июле.

Впоследствии в Министерстве иностранных дел Польши заявили о готовности дать ответ на запуск Европейской комиссией процедуры введения санкций за нарушение законодательства ЕС через судебную реформу.