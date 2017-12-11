Депутаты Кнессета попросили Украину признать Иерусалим столицей Израиля

Депутаты израильского Кнессета попросили министра иностранных дел Украины Павла Климкина перенести украинское дипломатическое представительство в Иерусалим и признать город столицей Израиля.

"Будем рады, если Украина сможет последовать примеру США и также принять это решение, и восстановить историческую справедливость, ведь Иерусалим - это столица еврейского государства на протяжении трех тысячелетий", - сказал депутат Кнессета от партии "Ликуд" Давид Амсалем во время встречи с украинским министром в воскресенье.

В свою очередь Климкин подчеркнул, насколько важно чтить историческую и культурно наследству, и рассказал про свой последний визит в Яд Вашем. Также на встрече украинская и израильская стороны обсудили работу над соглашением о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем.

"Сейчас заканчиваем соглашение и подпишем ее или во время визита премьера Биньямина Нетаньяху в Украину, или во время нашего визита в Иерусалим", - сказал Климкин.

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Как сообщалось, президент США Дональд Трамп объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля. В среду, 6 декабря, американский президент поручил Государственному департаменту начать работу по переносу посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Лига арабских государств призвала США отменить это решение, так как оно спровоцирует эскалацию насилия в Ближневосточном регионе. Решение США также раскритиковали члены Совета Безопасности ООН.

Подробнее о решении американского президента относительно Иерусалима и его последствиях для США читайте в статье политолога Виктора Каспрука "Столичный вопрос" для еженедельника "Зеркало недели. Украина". По материалам: УНИАН /