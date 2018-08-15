Депутаты стран Балтии призывают ЕС добиваться освобождения Сенцова

Депутаты парламентов Эстонии, Латвии и Литвы обратились к лидерам ЕС с призывом оказать давление на российские власти с целью немедленного освобождения украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Об этом сообщает портал национального телерадиовещания ERR.

"Более 90 дней назад Олег Сенцов объявил голодовку. Сейчас его состояние описывается как катастрофическое. Власти запретили ему переписываться, встречаться с независимыми наблюдателями и отказала в адекватной медицинской помощи. Без быстрого вмешательства международной общественности может возникнуть ситуация, аналогичная со случаем Сергея Магнитского", - говорится в документе.

В нем также подчеркивается необходимость добиваться освобождения и других украинских политзаключенных в РФ.

Обращение направлено президенту Европейского Союза Дональда Туска, председателю Европарламента Антонио Таяни, председателю Еврокомиссии Жан- Клод Юнкер и главе европейской дипломатии Федерици Могерини. Его подписали 18 депутатов парламентов стран Балтии и Европейского парламента.

Напомним, что в РФ спецкомиссия не приняла ходатайство относительно Сенцова от его матери и архиепископа.