Дерипаска и Фурсин заняли Манафорту $ 17 млн - СМИ

Согласно финансовым отчетам Кипрского банка, где у экс-главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манфорта были открыты счета, он имел финансовые обязательства перед российским олигархом Олегом Дерипаской и бывшим депутатом Партии Регионов Иваном Фурсиным на сумму $17 млн. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на банковские документы за 2015 год.

"Кипрские документы, полученные изданием, включают финансовые отчеты компаний, через которые перечислили миллионы долларов в виде займов, платежей и сборов", - отмечает издание.

Кроме того, информация о долгах Манафорта подтверждаются судебным иском Дерипаски против Манафорта. Там речь идет долге $19 млн за якобы неудачные инвестиции в кабельное телевидение в Украине.

Издание отмечает, что Манафорт имел финансовые обязательства на сумму $7,8 млн перед Oguster Management Limited связанной с Дерипаской. Компания зарегистрирована на Виргинских островах.

Должником является кипрская компания LOAV Advisers. Дерипаска утверждает, что ее создал Манафорт для совместных с ним инвестиций.

Еще один долг перед кипрской компанией Lucicle Consultants составлял $9,9 млн.

По информации издания, эта компания связана с экс-депутатом от Партии регионов Иваном Фурсиным через другую офшорную фирму Mistaro Ventures.

Именно в финансовых отчетах нет записей о том, что нет долгов.

Представитель политтехноглога Джейсон Мелони заявил, что Манафорт не имеет финансовых обязательств перед Дерипаской и Партией регионов. Он также добавил, что он их не имел и на момент, когда начал работать в предвыборной кампании Трампа.

Отмечается, что пресс-секретарь Дерипаски отказалась от комментариев.

28 июня сообщалось, что Манафорт получил от Партии регионов $17,1 млн.

12 апреля журналисты АР опубликовали информацию о том, Манафорт получал деньги по амбарной книге Партии регионов. Однако глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий позже неоднократно заявлял, что экс-глава кампании Трампа не фигурирует в расследовании украинской стороны по делу об амбарной книге беглого президента Виктора Януковича и его партии.