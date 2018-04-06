Дерипаска за несколько часов резко обеднел из-за санкций США

Это произошло из-за стремительного падения стоимости акций

Состояние российского миллиардера Олега Дерипаски, попавшего под персональные санкции США, стремительно снижается. По данным рейтинга богатейших людей планеты по версии Forbes (real time) на 18:00 по киевскому времени, оно сократилось на $957 млн и в режиме реального времени составляет $5,3 млрд.

Это произошло из-за резкого падения на фоне санкций акций En+ на Лондонской бирже на 20% – до $9,6 за акцию.

Сайт РБК сообщает, что самый сильный эффект от введения новых санкций США испытали бумаги компаний, контролируемых Дерипаской, которые обвалились на 10–20% и, соответственно, подешевели на бирже на $2,5 млрд. На Московской бирже акции En+ Group к 17:25 по киевскому времени обвалились более чем на 20%, акции UC Rusal – на 12,44%. UC Rusal потеряла более 66 млрд руб. капитализации (около $1,15 млрд – до $8 млрд) – до 465 $, в то время как суммарная стоимость акций En+ опустилаcь на $1,4 млрд, до $5,5 млрд.

6 апреля министерство финансов США ввело санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.