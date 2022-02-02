Держдеп підтвердив текст відповіді США на вимоги "гарантій безпеки" для РФ

Іспанська газета El Pa'is опублікувала текст відповіді США та НАТО щодо "гарантій безпеки", правдивість якого підтвердив речник Держдепартаменту США. У них не ідеться про неможливість вступу України до НАТО, на чому наполягала РФ, а також не ідеться про нерозширення Альянсу.

"Я не бачив (у тексті - ред.) нічого, що вказувало б на те, що ці документи не є справжніми", - сказав на щоденному брифінгу речник Держдепартаменту Нед Прайс.

У відповіді НАТО пропонує відновити військові зв'язки і роботу представництв,o вивести війська з України, Молдови та Грузії та продовжувати брати участь у мирних перемовинах.

У відповіді США ідеться, що Америка не планує розміщувати ядерну зброю у Східній Європі, готова говорити про те, щоб не розгортати в Україні ракетні комплекси та військові бази, готова до перемовин про контроль ракет середньої та малої дальності. Водночас чим більше Росія буде стягувати війська до українських кордонів, тим більше США та НАТО будуть укріплювати оборону союзників, а прогрес за домовленостями можливий, якщо Росія припинить деескалацію в Україні.

Нагадаємо, що США не хотіли публікувати текст відповіді

UA: Суспільне Новини

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