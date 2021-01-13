Держдеп попередив європейські компанії про нові санкції щодо "Північного потоку-2"

Цього місяця Державний департамент США заявив європейським компаніям, які допомагають у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2", що вони стикаються з ризиком санкцій в результаті остаточного раунду каральних заходів проти проєкту.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на джерела.

"Ми намагаємося повідомити компанії про ризик і закликаємо їх вийти з проєкту, поки не пізно", - заявило американське урядове джерело на умовах анонімності.

За його словами, до четверга або п'ятниці, як очікується, Державний департамент випустить звіт про компанії, які, на його думку, допомагають проєкту. Компанії, які можуть бути у звіті, включають ті, що надають страхування, допомагають прокласти підводний трубопровід або перевіряють будівельне обладнання проєкту.

Компанії можуть опинитися під загрозою санкцій США згідно з чинним законодавством, якщо вони не припинять роботу над проєктом.

Зокрема, під санкції може потрапити Цюрихська страхова група.

Трубопровід на 11 мільярдів доларів, один з найважливіших проєктів Росії в Європі, породив напруженість між Вашингтоном і Москвою.

Адміністрація Трампа виступає проти "Північного потоку-2", який позбавить Україну вигідних транзитних зборів, заявляючи, що це збільшить економічний та політичний вплив Росії на Європу. Адміністрація також проштовхує експорт скрапленого природного газу США до Європи, палива, яке конкурує з російським.

Кремль заявляє, що "Північний потік-2", який очолює державна енергетична компанія "Газпром", є комерційним проєктом. Німеччина також вважає його виключно комерційним.

Обраний президент США Джо Байден виступив проти проєкту, коли він був віцепрезидентом за Барака Обами. Невідомо, чи буде він готовий піти на компроміс щодо проєкту після 20 січня, коли складе президентську присягу.

"Газпром" зупинив будівництво "Північного потоку-2" на рік після санкцій США в грудні 2019 року. Але робота відновилася, оскільки "Газпром" сподівається добудувати трубопровід "Північний потік-2" під Балтійським морем, щоб подвоїти пропускну спроможність існуючої лінії. Проєкт завершено на 90%, залишилося завершити лише 100-кілометрову ділянку у водах біля Данії.