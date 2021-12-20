Держдеп США рекомендує своїм громадянам не їздити до України

Держдепартамент США рекомендує американським громадянам утриматися від поїздок до України через пандемію COVID-19 та загрози з боку Росії, що зросли, повідомляє посольство США в Києві.

"Держдепартамент продовжує рекомендувати громадянам США не їздити до України через COVID-19 і переглянути питання про поїздки через загрози з боку Росії, що зросли. Дотримуйтесь підвищеної обережності через злочинність і громадянські заворушення. Деякі області мають підвищені ризики", - повідомляє посольство у соцмережі Twitter.