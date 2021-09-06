Держдеп США закликав Білорусь звільнити опозиціонерів Колеснікову та Знака

Державний секретар США Ентоні Блінкен відреагував на судові вироки білоруським опозиціонерам Марії Колесніковій та Максиму Знаку. Блінкен звернувся до режиму Олександра Лукашенка з закликом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку держсекретаря в Twitter.

Глава американського Держдепу назвав вироки Колесніковій та Знаку несправедливими.

"Ми закликаємо їх негайно та безумовно звільнити, а також усіх інших політичних в'язнів, яких утримує режим Лукашенка", - наголосив Блінкен.

Колеснікову та Знака засудили сьогодні до 11 та 10 років в'язниці. ЄС закликав білоруський режим відпустити опозиціонерів.