Держдеп знову застерігає американців від поїздок в Україну через загрозу російського вторгнення

Державний департамент знову рекомендував громадянам США переглянути питання про поїздки в Україну через зростання загрози вторгнення з боку Росії, про це повідомляє сайт посольства США в Україні.

"Щодо повідомлень про подальшу незвичайну військову активність Росії біля кордонів України та в окупованому Криму, то вони продовжують надходити, і громадянам США нагадують, що умови безпеки можуть змінитися практично без повідомлення. Громадяни США в Україні повинні знати, що подальші військові дії Росії у будь-якій точці України серйозно вплинуть на здатність посольства США надавати консульські послуги, включаючи допомогу громадянам США при виїзді з країни", - йдеться у зверненні.

20 грудня Держдепартамент США вже закликав своїх громадян відмовитись від поїздок в Україну. Серед причин - поширення COVID-19 та загроза вторгнення Росії. Наступного дня Джейн Псакі пояснила, що Сполучені Штати Америки не змінювали оцінки рівня загрози для своїх громадян, які збираються відвідати Україну, а лише додали у своїх рекомендаціях нову інформацію про війська РФ поблизу українського кордону.