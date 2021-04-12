Держсекретар США Блінкен і генеральний секретар НАТО Столтенберг обговорили дії Росії біля кордонів України

Державний секретар США Ентоні Блінкен обговорив з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом дії Росії поблизу кордону України. Про це повідомляє пресслужба Держдепу США.

Розмова відбулася напередодні поїздки Блінкена в Брюссель.

Держсекретар Блінкен і генеральний секретар Столтенберг обговорили ряд питань, включаючи невідкладну необхідність того, щоб Росія припинила агресивне нарощування військової потужності уздовж кордонів України і в окупованому Криму.

Вони також обговорили перспективи просування до миру в Афганістані, а також плани на майбутній саміт НАТО.