Держсекретар США Блінкен скасував переговори з Лавровим

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що після визнання Росією так званих "Л/ДНР" недоцільно проводити зустріч із російським колегою Сергієм Лавровим.

Про це Ентоні Блінкен заявив після зустрічі у Вашингтоні з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, повідомляє Укрінформ.

"Я погодився зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим цього тижня, 24 лютого, щоб обговорити занепокоєння нашої країни в контексті європейської безпеки - але тільки за умови, що Росія не вторгнеться в Україну. Тепер, коли ми бачимо, що вторгнення починається, а Росія чітко заявляє про свою повну відмову від дипломатичних зусиль, немає сенсу проводити цю зустріч", - розповів держсекретар США.

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Він також зазначив, що це рішення підтримали інші союзники та партнери Сполучених Штатів.

"Усі згодні. Сьогодні я надіслав міністру закордонних справ Лаврову листа, в якому поінформував його про це", - зазначив Блінкен.

Держсекретар додав, що Сполучені Штати залишаються відданими дипломатії та готові до діалогу з Росією, якщо вона запевнить міжнародну спільноту у серйозності своїх намірів до деескалації та пошуку дипломатичного рішення.



