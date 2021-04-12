Держсекретар США обговорив із генсеком НАТО ситуацію на кордоні Росії і України

Держсекретар США Ентоні Блінкен в ході телефонної розмови з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом обговорив ситуацію на кордоні Росії і України, закликавши РФ припинити нарощування військової присутності, повідомили в понеділок у Держдепі США.

"Блінкен і Столтенберг обговорили багато тем, зокрема на терміновій необхідності того, щоб Росія припинила агресивне нарощування військової присутності вздовж кордону з Україною і в окупованому Криму", - йдеться в заяві американського відомства.

Держсекретар США і генсек НАТО також обговорили ситуацію в Афганістані і плани щодо майбутнього саміту альянсу.