Десять фактов об Урсуле фон дер Ляйен - новой главе Еврокомиссии

Бывший министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен возглавит Европейскую комиссию. 16 июля Европарламент утвердил ее кандидатуру на эту должность.

Назначение фон дер Ляйен поддержали 383 евродепутата, против проголосовали 327.

Ранее ее кандидатуру внесли на утверждение лидеры 28 стран ЕС - после нескольких недель непростых дебатов. 60-летняя фон дер Ляйен сменит на посту нынешнего председателя Еврокомиссии, экс-премьера Люксембурга Жан- Клода Юнкера.

Кандидатура немки не фигурировала среди наиболее ожидаемых на эту должность, а потому ее выдвижение оказалось неожиданностью.

Она станет первой женщиной во главе Еврокомиссии. Этот орган выполняет роль "кабинета министров" ЕС - 28 комиссаров, включая председателя, представляют все страны Евросоюза и отвечают за специализированные направления.

НВ собрало самые важные и интересные факты об Урсуле фон дер Ляйен.1. Ее отец также работал в составе Еврокомиссии

Урсула фон дер Ляйен родилась в Брюсселе и провела там свое детство вплоть до подросткового возраста. В этом городе в те годы работал ее отец Эрнст Альбрехт - впоследствии известный немецкий политик, член правящей ныне в Германии партии ХДС и премьер-министр земли Нижняя Саксония.

В конце 50-х он переехал в Бельгию, чтобы стать одним из первых чиновников созданной в 1958 году Еврокомиссии - Альбрехт работал в составе генерального директората по вопросам конкуренции, а позже возглавил его.

У самой фон дер Ляйен пока нет опыта работы в структурах ЕС.2. До прихода в политику была врачом

Нынешний министр обороны Германии - медик по образованию. Фон дер Ляйен окончила Высшую медицинскую школу Ганновера (Нижняя Саксония), а позже защитила диссертацию на звание доктора медицины.

В конце 80-х-начале 90-х она работала в гинекологическом отделении университетской клиники Ганновера, а через десять лет преподавала в Высшей медшколе этого города.

Ее муж - также медик: в середине 90-х семья несколько лет жила в США, где супруг Урсулы фон дер Ляйен преподавал в Стэнфордском университете.3. Начала серьезную политическую карьеру в 40-летнем возрасте

Фон дер Ляйен стала членом партии Христианско-демократический союз в 1990 году, когда ей было немногим больше 30 лет. Однако первый выборный успех ее ждал спустя десятилетие: в 2003 году начинающего политика избрали в парламент земли Нижняя Саксония. На местном уровне она вошла в состав правительства этой земли и отвечала за социальные вопросы, здравоохранение, права женщин и семей.

А уже через два года имя Урсулы фон дер Ляйен зазвучало на общенациональном уровне - она впервые вошла в состав кабмина ФРГ.4. Возглавляла три разных министерства в четырех правительствах Меркель

Когда Ангела Меркель в 2005 году впервые стала канцлером Германии, Урсула фон дер Ляйен занял своей первый пост в немецком правительстве - ее назначили министром по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодёжи.

Сейчас Меркель уже четвертый раз возглавляет кабмин ФРГ, а фон дер Ляйен за все эти годы ни разу не покидала его состав. Во втором правительстве Меркель она успела поработать министром труда, а с 2014-го руководит Министерством обороны Германии.

Урсула фон дер Ляйен - верная сторонница и соратница Меркель, которая много лет поддерживает канцлера.5. Стала первой женщиной во главе Минобороны ФРГ

Должность министра обороны Германии принесла Урсуле фон дер Ляйен немало проблем и политических скандалов.

На шестом году пребывания на посту она все чаще становится объектом критики со стороны немецкой прессы и оппонентов. Прежде всего - за отсутствие системных реформ, в которых армия нуждалась и до ее прихода в министерство, а также за непомерные траты на попытки улучшить ситуацию. Так, в феврале 2019 года немецкий журнал Spiegel посвятил свою обложку громкой истории с учебным судном ВМС Германии Gorch Fock - ремонт исторического парусника обошелся в 135 млн евро вместо 10 млн. На его примере материал рассказывает о проблемах армии.

"Gorch Fock когда-то был гордостью военно-морского флота, а сегодня стал символом бедственного положения бундесвера. Чрезмерная бюрократия подрывает боевую мощь войск", - пишет Spiegel.

Кроме того, в немецком парламенте длятся слушания об аудите состояния армии, который провело ведомство Урсулы фон дер Ляйен. В Бундестаге подозревают, что Минобороны привлекло консалтинговые фирмы в нарушение правил госзакупок, хотя они получили миллионные контракты. В докладе, подготовленном для парламента, при этом отмечен дефицит личного состава армии, плачевное состояние боевой техники и недостаточное оснащение войск.

"Фон дер Ляйен - наш самый слабый министр. Очевидно, этого достаточно, чтобы стать председателем Еврокомиссии", - написал 2 июля в своем Twitter экс-глава Европарламента Мартин Шульц, социал-демократ и оппонент ХДС.6. Входила в топ наиболее влиятельных политиков Германии

До того, как работа в Минобороны существенно снизила рейтинг и популярность Урсулы фон дер Ляйен, она входила в число самых влиятельных политиков страны.

В разные годы немецкая пресса и аналитики считали ее возможным претендентом на пост президента Германии, а также одной из наиболее вероятных преемниц Ангелы Меркель на посту канцлера.7. Выступала за создание единой армии ЕС

На посту министра обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен высказывала приверженность идее создания коллективных вооруженных сил Евросоюза, которую инициировал нынешний глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

По мнению фон дер Ляйен, такая армия "показала бы миру, что между странами - членами ЕС никогда больше не будет войны". По ее словам, это также помогло бы сохранить миропорядок, выстроенный после Второй мировой войны.

"Общеевропейские вооруженные силы позволят укрепить европейскую политику в сфере безопасности в свете кризисов, подобных украинскому", - заявляла она в 2015 году на фоне российской агрессии в Украине.8. Неоднократно критиковала Россию в поддержку Украины

Урсула фон дер Ляйен возглавила Минобороны Германии в декабре 2013 года, в разгар событий Революции достоинства в Киеве. Последовавшая за ней аннексия Крыма и агрессия России в Украине дали повод фон дер Ляйен призвать к пересмотру оценки Кремля в военной доктрине Германии.

В 2015 году глава Минобороны предложила больше не считать РФ партнером, как было указано в так называемой Белой книге - своде принципов и интересов Германии в сфере безопасности и внешней политики. Вместо этого политик предложила зафиксировать в документе тезис о "военном насилии как форме продвижения интересов" России.

Аналогичной позиции фон дер Ляйен придерживалась и позже, прямо называя события в Украине "агрессией РФ". В январе 2019 года на экономическом форуме в Давосе министр обороны ФРГ заявила, что ЕС должен выработать стойкую позицию по отношению к Москве и выступать единым фронтом.

"Нужно быть сильными и показывать выдержку в том, что касается ценностей, иначе Россия никогда не будет уважать вас, - заявила она, призвав заставить Москву "играть по правилам". - Хочу выразиться ясно: играть по правилам - это означает порядок, основанный на правилах. Уважать суверенитет других стран, например".

Урсула фон дер Ляйен несколько раз высказывалась в поддержку более тесной интеграции стран ЕС по примеру таких федеративных государств как Германия, Швейцария и США.

По ее мнению, в таком случае Евросоюз мог бы извлечь большую выгоду из совокупного размера своих территорий, согласовав единую финансовую, налоговую и экономическую политику.

10. Имеет семерых детей

60-летняя Урсула фон дер Ляйен - многодетная мать. Всех своих семерых детей она родила в браке с профессором медицины и бизнесменом Хейко фон дер Ляйеном, потомком древнего графского рода.

Самого старшего сына она родила в неполных 28 лет, а самую младшую дочь - в 40 лет.

"Существует достаточно примеров, в том числе за рубежом, когда воспитание детей способствует развитию карьеры, а не служит тормозом", - заявила однажды политик.