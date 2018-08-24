Найбільший банк Німеччини Deutsche Bank пригрозив Росії розривом ділових контактів в разі невиконання правил прозорості даних клієнтів установи. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на два інформовані джерела.

Наголошується, що лондонська філія Deutsche Bank направила російському уряду лист з вимогою в 30-денний термін надати інформацію, яку вимагає правило "знай свого клієнта". Однак Росія не відповіла на цього листа.

"Deutsche Bank зараз проводить перегляд тих інструментів, за якими уряд Росії працює з лондонським представництвом Deutsche Bank і документів, які ми зберігаємо у відношенні клієнтів", - йдеться в листі банку, копію якого бачив агентство Bloomberg.

Джерело пояснило, що в цілому банк надіслав клієнтам 20 тисяч подібних листів в рамках ініціативи з покращення прозорості документації по відношенню до клієнтів.

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Як повідомлялося, один з найбільших банків Швейцарії Credit Suisse заморозив близько 5 млрд дол. коштів, пов'язаних з Росією.