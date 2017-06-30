Deutsche Bank снова отказался выдать информацию о счетах Д.Трампа

Представители Deutsche Bank отказали в предоставлении Демократической партии США информации о счетах президента США Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Внешний советник Deutsche Bank в Вашингтоне отклонил в четверг заявки американских демократов о предоставлении информации о финансах президента Дональда Трампа со ссылкой на законы о конфиденциальности", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что это уже второй отказ Deutsche Bank на запрос финансов президента.

Как сообщал УНН, 9 июня Deutsche Bank также отказал американским конгрессменам-демократам в предоставлении информации, которая могла бы свидетельствовать о связи президента США Дональда Трампа с Россией.