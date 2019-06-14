Диалог для подготовки мира на Украине (La Lib'eration, Франция)

Каковы цели сформированной в 2018 году комиссии "Правда, справедливость и примирение между Россией и Украиной при посредничестве Европейского союза"? Стоящие у истоков этой инициативы Бернардинский колледж (Париж), Киево- Могилянская академия, Украинский католический университет (Львов) и ассоциация "Мемориал" (Москва) пришли к выводу о том, что дипломатические переговоры в Минске не дали ощутимого результата и число жертв российско- украинской войны растет с каждым днем (более 13 000 погибших, сотни тысяч раненых и несколько миллионов беженцев к июню 2019 года).

Поэтому они положили начало трехсторонним встречам свободных, компетентных и признанных деятелей, которые готовы вести диалог по самым болезненным темам российско-украинского конфликта. Помимо политической составляющей (она играет большую роль, но носит конъюнктурный характер), было выделено три структурных причины конфликта: травматические исторические представления, недостатки в религиозных структурах и болезненные концепции суверенитета.

Три первых заседания комиссии проводились в 2018-2019 годах в Париже, Киеве и Кане по трем этим темам и завершились подписанием общих документов полусотней интеллектуалов из России, Украины и Западной Европы. Сейчас задача заключается в том, чтобы напрямую заняться вопросом оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также предложить воюющим сторонам решения для выхода из кризиса в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Выбранный партнерскими организациями метод опирается на вовлечение гражданского общества в достижение позитивного мира, что серьезно отличает его от дипломатических переговоров, которые рассматривают мир как стабилизировавшееся соотношение сил. Наука "позитивного мира" предполагает, что ненасильственные акции (демонстрации, бойкот продукции, петиции...) должны сочетаться с процессом строительства мира (формирование коалиций, просветительская работа с привлечением активистов, переговоры с властями) с целью трансформации конфликтов на личном, культурном и структурном уровне.

В отличие от дипломатических переговоров, на которых сталкиваются официальные позиции, тактика строительства позитивного мира заключается в создании уровней доверия, доступных в рамках находящего в состоянии конфликта общества. Сначала формируются "группы близости", которые включают в себя самых разных людей из элиты конфликтующих стран. У этих групп должны быть опытные модераторы, которые способны предлагать консенсусы, обеспечивать вовлеченность каждого и проводить собрания на своих условиях.

В отличие от логики "стратегического мира", динамика "превентивного мира" основывается на познании с опорой на реальный, то есть открытый диалог, в рамках которого каждый способен слушать и преодолевать агрессивный или враждебный настрой. Он нацелен на формирование групп, которые сплочены принципами неагрессивного поведения и совместными интересами, отвечающими потребностям представляемого ими населения. Далее, эти группы занимаются распространением вокруг достигнутого доверия, в частности с помощью СМИ и социальных сетей. Их цель - охватить самые широкие слои общества, а также наиболее влиятельные политические круги.

Таким образом, основная цель комиссии - задействовать российское и украинское гражданское общество для продвижения мирного, устойчивого и комплексного урегулирования российско-украинского конфликта, которое отвечает общим потребностям и интересам Украины и России, а также для снижения растущей напряженности между Россией и Европейским союзом с помощью целого ряда скоординированных действий: составление учебников истории методом перекрестных рассказов, мобилизация СМИ для борьбы с гибридной войной, просветительская работа для формирования критических взглядов и знакомства с правовым государством, законопроекты для возвращения общества на демократический путь, международное политическое давление для освобождения узников совести, международные экономические санкции для проведения на спорных территориях новых референдумов под эгидой ООН и ОБСЕ, инвестиционный план в охваченных конфликтом регионах в обмен на подписание мирных соглашений.

Комиссия определенно не может добиться этого в одиночку. Именно поэтому ее главная цель заключается в том, чтобы придать заметности этому горизонту мира с помощью ответственных СМИ и мудрых дипломатов. Она способствует формированию взаимовыгодной альтернативы нынешнему порождающему конфликты противостоянию между подчеркивающими свой суверенитет национальными государствами.

Пресс-релиз третьего семинара комиссии "Правда, справедливость и примирение между Россией и Украиной в ассоциации с Европейским союзом"

Третий семинар комиссии "Правда, справедливость и примирение между Россией и Украиной в ассоциации с Европейским союзом" прошел с 2 по 5 июня в городе Кан в рамках Всемирного форума "Нормандия за мир" с участием экспертов и представителей гражданского общества Украины, России и Европейского союза. Семинар был посвящен вопросу правового государства и роли Европейского союза по отношению к России и Украине. На семинаре было принято итоговое обращение к гражданскому обществу Украины, России и европейских стран. Участники семинара признают, что:

- соблюдение норм международного права с опорой на всеобщие ценности справедливости и защиты прав человека требует незамедлительного прекращения войны, которую ведет Российская Федерация на Украине.

- концепция суверенитета с опорой на восприятие нормативного права как соотношения сил, которую продвигает российская власть, противоречит принципам демократии и правового государства, основанных на правосудии и защите человеческого достоинства.

Участники семинара рекомендуют:

- не восстанавливать право голоса Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы до тех пор, пока она продолжает нарушать нормы международного права, в том числе Европейскую конвенцию по правам человека.

- поддержать резолюцию Европейского парламента о режиме европейских санкций в сфере нарушения прав человека, которая была принята в марте 2019 года. Эта резолюция предполагает введение санкций в духе закона Магнитского в отношении официальных лиц и олигархов, которые нарушают права человека.

- следовать рекомендациям международного фонда "Открытый диалог" о применении закона Магнитского в мировых масштабах.

- сформировать форум для диалога между гражданским обществом Украины и России, который должен работать на постоянной основе, в том числе в сети интернет.

Участники семинара призывают:

- Отстаивать эту концепцию демократии и правового государства путем интеллектуальных и этических усилий с опорой на европейские ценности.

- Развивать политическую и просветительскую деятельность для укрепления иммунитета европейского гражданского общества против правого и левого популизма, национального эгоизма и попыток оказать разрушительное влияние на коллективное сознание.

- Добиться осознания задач коллективной безопасности как ключевой миссии в борьбе с гибридной войной.

- Создать в рамках Совета Европы комиссию "Правда, справедливость и примирение" с целью обновления списка и осуждения преступлений тоталитарного коммунистического режима, а также содействия в отходе от империалистического наследия.

- Привлечь внимание профессиональных юристов и журналистов к необходимости сформировать эффективный механизм для привлечения к ответственности СМИ и физических лиц, которые занимаются созданием и распространением фальшивых новостей, чтобы сеять национальный и религиозный раздор, а также расовую ненависть.

- Создать механизмы международной, гражданской и уголовной ответственности за нарушение международных соглашений.

Мы требуем:

- Незамедлительного освобождения Олега Сенцова, находящихся в тюрьме украинских моряков и всех политзаключенных.

- Создания в рамках Совета Европы единого реестра с указанием всех случаев нарушения прав человека по образцу и принципу составленного в ФРГ реестра преступлений в ГДР.

Наша комиссия и ее российские и украинские участники намереваются продолжить работу на благо справедливости и мира.

От России:

1. Людмила Телень, журналист

2. Никита Петров, историк, ассоциация "Мемориал"

3. Анастасия Кириленко, проживающая в Париже российская журналистка

4. Игорь Эйдман, проживающий в Германии российский социолог

5. Надежда Кутепова, юрист и экологический активист из Челябинска, получила убежище во Франции

От Украины:

1. Евгений Хлибовицкий, эксперт по СМИ на Украине

2. Константин Сигов, философ, преподаватель Киево-Могилянской академии

3. Григорий Коваленко, философ, ректор Открытого православного университета Святой Софии

От Европейского союза:

1. Паола Гаффурини (Paola Gaffurini), представитель фонда "Открытый диалог", Брюссель

2. Антуан Аржаковский (Antoine Arjakovsky), историк

3. Борис Райтшустер (Boris Reitchuster), немецкий писатель и журналист, бывший корреспондент в России

4. Николя Тензе (Nicolas Tenzer), политолог

5. Сесиль Вессье (Cécile Vaissié), преподаватель Реннского университета

6. Галина Аккерман, писатель, журналист

7. Жюльен Веркей (Julien Vercueil), экономист

Антуан Аржаковский