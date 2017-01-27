Die Presse: Трамп хочет не просто дружбы с РФ, а дружбы против Китая - эксперт

Новый президент США Дональд Трамп стратегически заинтересован в союзе с Россией, который позволит ему вести борьбу с противниками, в числе которых оказались Китай и мировой терроризм, сообщает австрийская газета Die Presse.

Дональд Трамп мыслит как делец, поэтому европейцам стоит ждать от него неожиданностей и готовиться к потрясениям. Дональд Трамп встряхнет Европу. Но главная угроза в том, что он хочет дружить с Россией против Китая. Такое мнение высказал политолог Дэниэл Хэмилтон из Университета Хопкинса в беседе с журналистами Die Presse, передает Joinfo.ua.

Темпы реализации предвыборных обещаний определяются в первые рабочие недели нового американского президента, пишет австрийская газета Die Presse. По мнению политолога Университета Хопкинса Дэниэла Хэмилтона, первое испытание для Дональда Трампа состоит в том, сумеет ли он в течение стартовых ста дней представить концепцию по замене реформы здравоохранения его предшественника Барака Обамы. Именно это должно стать индикатором и мерой дальнейшей работы Трампа, считает директор Центра трансатлантических отношений Университета Хопкинса.

Во время беседы с журналистами в Вене он также выразил мнение, что европейцам следует готовиться к непредсказуемым поворотам. "Трамп сотрясёт Европу, - отметил Хэмилтон. - Европейцев очень легко настроить друг против друга". С его точки зрения, Трамп мыслит как делец, поэтому двусторонние переговоры для него всегда носят первостепенный характер. Примером этого могли бы быть "теневые переговоры" с Великобританией под впечатлением от брексита, полагает политолог.

Стратегия нового президента США, которую он представил как предприниматель, нацелена на то, чтобы вселить неуверенность в противников и впоследствии одолеть их. Это в равной степени касается Китая, Мексики и ЕС, подчёркивает Die Presse, опираясь на слова Хэмилтона.

По его версии, стратегический интерес Трампа представляет создание союза с Россией. Объединёнными таким образом силами он мог бы дать бой Китаю и терроризму, заявил политолог. В случае антитеррористической борьбы Дональд Трамп захочет и реорганизовать НАТО. К слову, его критика в адрес альянса, особенно в отношении распределения затрат, находит в США значительный резонанс, отмечает издание.

Как сообщается в статье, во внутренней политике кредо Трампа "Америка прежде всего" восходит к идеологии президента США Эндрю Джексона. Трампу нужно расширять свой фундамент, полагает директор Центра трансатлантических отношений Университета Хопкинса. "Он не республиканец в классическом смысле. Он хотел бы основать новое движение, а для этого ему нужны профсоюзы", - отметил Хэмилтон. По его словам, надо рассчитывать на то, что Трамп останется на посту президента на четыре года, пишет Die Presse.

