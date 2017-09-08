Die Welt: Единоличные маневры главы МИД Германии в отношении Путина - это скандал

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль хочет ослабить антироссийские санкции. "Достаточным поводом для этого он считает шитое белыми нитками предложение Путина по Восточной Украине. Тем самым он перечеркивает позицию федерального правительства", - уверен обозреватель Die Welt Рихард Херцингер.

"Габриэль давно выступал за послабления в санкционной политике Запада в отношении России. По его мнению, постепенная отмена штрафных мер должна была происходить в ответ даже на самые незначительные уступки со стороны Москвы, а не после того, как Кремль выполнит условия Минских соглашений", - передает автор.

"Теперь же министр иностранных дел, похоже, хочет открыто выступить на стороне российского агрессора, - пишет Херцингер. - Глава внешнеполитического ведомства превращается в лишенный критической оценки рупор недавнего пропагандистского маневра Путина, который служит цели дестабилизации и раскола Украины". Он хочет "наградить" Путина за его "отравленное предложение" по размещению на востоке Украины "голубых касок" ООН, призванных следить за условиями соблюдения перемирия.

"По представлению Путина, наблюдательный мандат должен будет распространяться лишь на район вдоль линии фронта, а не на занятую российскими военными территорию Донбасса. Кроме того, - сообщает автор публикации, - наместники русских оккупантов, так называемые сепаратисты незаконных "народных республик" Донецка и Луганска, должны быть включены в соответствующие соглашения".

"Все это, - по мнению журналиста, - выльется в фактическое международное признание российской оккупации украинской территории и зацементирует марионеточный режим на Восточной Украине, которым управляет Кремль. Украинские власти, которые сами выступают за размещение международных миротворцев на всей оккупированной сепаратистами территории Донбасса, отвергли предложение Путина".

Мотивация, которая стоит за мнимой инициативой Кремля, ясна, говорится в статье: "при помощи неприемлемых для Украины предложений Киев будет загнан в позицию обороняющегося; стрелки будут переведены на украинское руководство, и именно ему вменят в вину продолжающиеся боевые действия".

Похоже, Габриэль больше не видит препятствий, стоящих на пути скорейшего перехода к "фазе политики разрядки" в отношении России, - он заявил, что "нам нужна эта страна, в том числе для разрешения таких кризисов, как северокорейский", пишет Херцингер.

"Тем временем "партнер по мирному урегулированию" из Кремля, которого так активно обхаживает министром, изо всех сил сопротивляется ужесточению санкций против вооружившегося ядерным оружием монстроподобного северокорейского режима - то есть против тех мер, за которые выступило и федерального правительство. Получается, что и в этом вопросе Габриэль занимает единоличную позицию", - указывает автор.

"Что могло побудить Габриэля противоречить официальной позиции правительства, членом которого он является, демонстрируя неприкрытое отсутствие лояльности? Незадолго до выборов в Бундестаг среди немецких партий проходит чуть ли не соревнование за благосклонность Кремля", - пишет Херцингер.

"Такое ощущение, что Габриэль преодолел еще один порог стыда в сближении с диктатурой в Москве после того, как его ментор Герхард Шредер был выдвинут на должность в подконтрольном Путину госконцерне. Теперь его энергичная критика в адрес режима Эрдогана выглядит не слишком убедительной", - отмечает журналист.

"Габриэль дал предостаточно поводов для увольнения главе правительства Ангеле Меркель, - заключает автор. - Для нее это стало бы возможностью незадолго до роспуска "большой коалиции" продемонстрировать силу и решительность".

Рихард Херцингер