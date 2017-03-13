Die Welt: Зачем Эрдогану конфронтация с Европой

«Эрдоган — нежеланный гость, если он злоупотребляет нашим гостеприимством»

В связи с серьезным конфликтом между Нидерландами и Турцией по поводу выступлений турецких министров в Нидерландах немецкие политики требуют от всех европейцев последовательной позиции в отношении Анкары. «Европейский союз должен согласовать единую позицию, которая не разрешала бы турецким министрам предвыборные выступления в ЕС», — сказал вице-президент Европарламента Александр Граф Ламбсдорфф от СвДП (Свободная демократическая партия Германии — прим. перев.) (Alexander Graf Lambsdorff) в интервью газете Die Welt.



По мнению внешнеполитического эксперта от ХДС в Европарламенте Эльмара Брока (Elmar Brok), европейцы должны договориться о том, «что вообще нежелательно, чтобы зарубежные политики занимались в ЕС предвыборной борьбой». Говоря о турецком президенте Реджепе Тайипе Эрдогане (Recep Tayyip Erdogan), Брок добавил, что тот опасается «поражения» на запланированном на середину апреля всенародном голосовании по новой конституции. Поэтому Эрдоган, по словам Брока, ищет «конфронтации с Европой, чтобы сделать голосование вопросом турецкой чести».

В конце недели напряжение между союзниками по НАТО Нидерландами и Турцией усилилось. В субботу Гаага не разрешила приземлиться в Роттердаме самолету министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу (Mevlüt Cavusoglu), потому что нидерландское правительство ощущает на себе давление из-за угроз из Анкары. Затем приехавшей на автомобиле из Германии министру по делам семьи и социальной политике Фатме Бетюль Сайян Кайя (Fatma Betül Sayan Kaya) не позволили выступить в Голландии перед соотечественниками с агитацией за референдум. Нидерландская полиция депортировала министра назад на границу с Германией, откуда она улетела назад в Турцию.После этого Эрдоган во время выступлений в Стамбуле осыпал Нидерланды оскорблениями: «У вас нет никакого представления о дипломатии или политике. Вы потомки нацистов. Вы фашисты». Министр иностранных дел Чавушоглу в воскресенье во французском городе Мец назвал Нидерланды «столицей фашизма». Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (Mark Rutte) отверг это высказывание как «сумасшедшее » и подчеркнул, что его правительство в этом конфликте будет стараться «прекратить эскалацию где только возможно». Однако, по его словам, если «турки решат наращивать напряжение,то мы будем вынуждены реагировать».Уполномоченная по вопросам интеграции в правительстве ФРГ Айдан Озогуз (Aydan Özoguz), СДПГ, высказала свою «крайнюю обеспокоенность». В беседе с газетой Die Welt Озогуз сказала, что это опасно, «если мы дадим Эрдогану втянуть нас в эту спираль эскалации». Обострение на руку только сторонникам жесткой линии. Генеральный секретарь СДПГ Катарина Барли (Katarina Barley) заявила, что Эрдоган «вполне осознанно делает ставку на провокацию», потому что он хочет отвлечь от внутриполитических проблем. Но в целом, по словам Барли, «турецкие политики в Германии — желанные гости». Однако только в том случае, если «они прибывают к нам как гости страны, а не как участники предвыборной борьбы».

Заместитель руководителя ХДС Юлия Клёкнер (Julia Klöckner) сказала, что Эрдоган может приезжать, потому что немцы не должны доставить ему удовольствие и из-за него ограничить местные права и свободы. Однако, по ее словам, «он не будет желанным гостем, если он будет заниматься здесь предвыборной борьбой в своих интересах и злоупотреблять нашим гостеприимством». Клёкнер: «И абсолютно недопустимо, чтобы он здесь, на немецкой земле обзывал нас нацистами и фашистами и агитировал за введение смертной казни».

Руководитель партии «зеленых» Джем Оздемир (Cem Özdemir) потребовал поставить предвыборные выступления турецких политиков в ЕС в зависимость от соблюдения демократических норм в Турции. «ЕС должен потребовать, чтобы Эрдоган в допустил в Турции честные и демократические выборы, если он или его люди хотят выступать здесь», — сказал Оздемир и напомнил об аресте в Турции корреспондента газеты Die Welt Дениза Юджела (Deniz Yücel).

Оздемир: «Жестом доброй воли могло быть, например, немедленное освобождение Дениза Юджела».

Мануэль Бевардер, Маттиас Каманн, Андре Таубер