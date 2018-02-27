Die Welt: Загадочный уход олигарха Дерипаски. Во главе алюминиевого концерна встает женщина.

Олег Дерипаска отдает свою власть в "Русале". Во главе алюминиевого концерна встает женщина, сообщает Die Welt.

"В этом секторе решающее слово редко достается женщине. Особенно это касается России: (...) там, где речь идет о сырьевых ресурсах, за господство над которыми в лихие 1990-е велись ожесточенные бои, тон задают мужчины", - пишет автор публикации Эдуард Штайнер.

Олегу Дерипаске удалось консолидировать алюминиевую отрасль под крышей компании "Русал", превратив его во второй по величине алюминиевый концерн в мире, говорится в статье. "Теперь он уходит с поста главы концерна", его преемницей становится бывший финансовый директор компании Александра Бурико.

"Дерипаска, занимающий сегодня 23-е место в рейтинге Forbes (его состояние оценивается в 5,1 млрд долларов), уходит не только с поста главы "Русала", - передает издание.

Миллиардер покидает и пост президента энергетического концерна En+, который он вывел на Лондонскую биржу в 2017 году. "Обе отставки, - указывает Штайнер, - вызвали недоумение как среди представителей российской экономики, так и общественности".

Что вынудило 50-летнего олигарха совершить подобные шаги? - задается вопросом журналист. "Неужели причина кроется в обострившихся отношениях между Россией и США, которые теперь вынуждают его выйти из игры? Или же решающим фактором стала его предполагаемая близость к предвыборному штабу Дональда Трампа?" - размышляет автор статьи.

Российское издание "Коммерсант", как сообщает Штайнер, в качестве одной из причин предстоящих рокировок приводит тот факт, что Дерипаска значится в новом санкционном списке США. Правда, замечает журналист, "в этом списке оказались все российские олигархи с состоянием свыше 1 млрд долларов".

"Более пикантным становится другой аспект, ставший пару недель назад достоянием общественности. Девушка из эскорт-агентства обнародовала вызвавшую бурную реакцию общественности видеозапись, сделанную во время путешествия на яхте. В нем помимо Дерипаски принял участие Сергей Приходько, которого считают влиятельным советником Путина по внешнеполитическим вопросам", - передает Die Welt.

"В воздухе запахло не только взяточничеством и коррупцией. Из видеозаписи следует, что Дерипаска и Приходько вели разговоры о внешней политике США - тут же с новой силой разгорелись баталии по поводу вмешательства России и в предвыборную кампанию в Соединенных Штатах. Дело в том, - поясняет автор, - что Дерипаска связан с экс-руководителем избирательного штаба Трампа Полом Манафортом, которого, в свою очередь, обвиняют в том, что с 2006 по 2015 год он был "незарегистрированным агентом некоего иностранного правительства".

Так или иначе, продолжает Штайнер, но у российского миллиардера есть и другие серьезные задачи. "И они связаны с "Русалом", точнее, с долями концерна в других компаниях. То тут, то там речь идет об ожесточенных столкновениях за власть между влиятельными матерыми олигархами, которые нередко являются заклятыми врагами".

В самом "Русале" несколько лет назад бушевал конфликт между основными акционерами - тогда в качестве миротворца на пост главы наблюдательного совета был приглашен экс-офицер "Штази" Маттиас Варниг, возглавляющий сегодня Nord Stream 2. Новый конфликт акционеров в концерне связан с тем, что другой дуэт олигархов получил блокирующий пакет акций концерна и теперь ставит под сомнение достигнутые ранее договоренности, сообщает издание.

"Еще более взрывоопасной является другая серьезная задача, вставшая перед Дерипаской в другом крупном концерне, где он через "Русал" владеет 27,7% акций. Речь идет о "Норникеле", крупнейшей в мире компании, добывающей никель и палладий, которая также является ведущей компанией по производству платины и меди", - говорится в статье.

На протяжении шести лет между Дерипаской и главой "Норникеля" Владимиром Потаниным сохранялось перемирие, инициированное Кремлем. "В качестве миноритарного акционера и по совместительству посредника в концерн был введен владелец ФК "Челси" Роман Абрамович. (...) Теперь Потанин, владеющий 30% акций "Норникеля", хочет приобрести акции Абрамовича, Дерипаска пытается блокировать эту сделку через суд в Лондоне", - отмечает Штайнер.

Как стало известно, "Русал" намерен побороться с Потаниным за контроль над производителем никеля. Речь идет о механизме под названием "русская рулетка", предусматривающем возможность выкупа пакетов акций друг друга: последнее слово в будущем будет за тем, кто предложил другому более высокую цену. Биржевая стоимость "Норникеля" оценивается в 32 млрд долларов. Штайнер, ссылаясь на российское издание "Ведомости", пишет о том, что Дерипаска аккумулирует сейчас все мощности, чтобы возглавить "Норникель".

Эдуард Штайнер