Дипломатична перемога. Чорногорія внесла Україну до "зеленої зони"

Чорногорія внесла Україну до списку "безпечних" країн. Про це повідомляє посольство України в Чорногорії.

Тепер українські громадяни можуть потрапити в країну без будь-яких обмежень.

Посольство опублікувало фотографію з офіційним списком країн "зеленої зони", в якому є і Україна.

У дипломатичному представництві подякували Чорногорії за довіру і співпрацю.

4 липня Чорногорія зняла обмеження на в'їзд для росіян, для українців - ні.

У посольстві України висловили обурення таким рішенням влади Чорногорії.

За останніми даними МОЗ, Чорногорія - в "червоній зоні" за поширеністю коронавірусу.