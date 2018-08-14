Для помилования Сенцова необходимо его личное обращение к Путину - АП РФ

Политзаключенный Олег Сенцов должен сам написать прошение о помиловании к российскому президенту Владимиру Путину, чтобы запустить процедуру. Об этом сообщили в Управлении по обеспечению конституционных прав граждан при Администрации президента РФ вответ на обращение матери Сенцова.

В Администрации Путина заявили, что просьбу матери Олега Людмилы Сенцовой переслали и.о. губернатора Ямало-Ненецкого округа для его предварительного рассмотрения, передает Громадське.

"Вместе с тем объясняем, что в соответствии с Положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации ... процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного о помиловании, в котором он обращается к президенту РФ в письменной форме через администрацию исправительного учреждения, где он отбывает наказание", - говорится в ответе.

У Путина также отметили, что окончательное решение о помиловании принимает президент России.

Сестра Сенцова Наталья Каплан заявила, что этот ответ свидетельствует, что Олега освобождать не собираются.

"Реакция матери на это достаточно неплохая. Мне кажется, что она просто не осознала суть документа. Мы с адвокатом будем думать, что делать дальше. Олег однозначно не будет писать прошение о помиловании. Могу сказать, что такой ответ свидетельствует о том, что Олега отпускать не собираются", - сказала Каплан.

Она напомнила, что в АП Сенцова до сих пор называют гражданином России и "дали понять, что просьба матери (о помиловании - ред.) не сработала".

Отметим, ранее сегодня Европейская киноакадемия призвала определить дату 14 августа Днем Олега Сенцова. Также деятели искусства призвали президента РФ проявить милосердие к политзаключенному Сенцову и освободить его. Вопрос обмена украинских политзаключенных планируют обсудить на встрече в Минске 22 августа.

Напомним, Людмила Сенцова написала письмо Путину с прошением о помиловании для ее сына Олега Сенцова. Письмо было передано 26 июля. По словам адвоката Сенцова Дмитрия Динзе, процедура помилования занимает от двух недель до одного месяца.

По материалам: Громадське радіо