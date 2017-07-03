Для Путина встреча с Трампом станет решающей

Наконец стало известно, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоится в Гамбурге во время саммита G20 - 7 или 8 июля

Сергей Лавров уже выразил надежду на то, что эта встреча "внесет ясность в будущее отношений России и США" и "после этой встречи в российско- американских отношениях возобладает прагматизм". Если речь идет о прагматизме, то в качестве основной темы могут быть территории, которые Кремль не хочет признавать ворованными, прежде всего Крым, - пишет Олег Панфилов в колонке для Крым.реалии.

Путин мечтал о встрече давно, еще когда Трамп не был избран президентом США, а российский вождь уже надеялся, что предыдущий американский президент будет посрамлен: вот, Владимир Владимирович первым из мировых лидеров летит в Вашингтон, падает в крепкие объятия новоизбранного президента США. Тот утирает слезу умиления, гладит по плечу Путина, знакомит с Меланией, внуками и водит по Белому дому, показывая достопримечательности. Вся российская пропаганда металась в предчувствии победы, но из Вашингтона стали приходить печальные новости - одна за другой. Как оказалось, надежды Путина были напрасны, еще и потому, что в США кроме президента есть Сенат и Конгресс, а также свободная пресса.

О том, что он хочет стать президентом, Трамп объявил 25 января 2015 года, за это время у Путина было много времени, чтобы по чекистской традиции насобирать компромат. И не только на Трампа, но и на его окружение, прежде всего. Спустя два года, 20 января 2017 года Трамп принял присягу и поселился в Белом доме на правах 45-го президента США. Путин помнил обещание Трампа, данное 18 июня 2015 года - установить с Кремлем хорошие отношения. С того самого времени российский пропагандистский телеканал Russia Today стал самым активным сторонником кандидата в президенты США. Вся Государственная дума, в том числе и коммунисты, начала активно готовиться к победе Трампа. Самой болезненной темой может быть не столько сирийская проблема, сколько ситуация вокруг Крыма

Но не сложилось. Что может сложиться у людей, один из которых - бизнесмен с мировым именем, а второй - лишь имеющий опыт мелкого чекиста? Два абсолютно разных человека, выросшие в противоположных мирах с разными ценностями и диаметрально противоположными взглядами на мир и мироустройство. Для большинства американцев Россия ассоциируется с Лениным, коммунизмом, Сталиным и ГУЛАГом, а в последние 17 лет - с Путиным, который не скрывает свои симпатии к советским диктаторам.

Спустя неделю после инаугурации Трампа состоялся его первый телефонный разговор с Путиным, который скорее был проявлением дипломатического этикета, связанного с победой на выборах, чем беседа двух близких политиков. Позже агентство Reuters сообщило, что разговор все-таки был резким - по поводу договора СНВ-3, который был подписан Бараком Обамой и ставил Россию, по мнению Трампа, в лучшее положение, чем США. Скандалы в США по поводу связей Трампа и его команды с российскими представителями скатывались в огромный клубок, но одновременно российская пропаганда периодически намекала, что первая встреча Трампа с Путиным вот-вот состоится - если не в Хельсинки в рамках Арктического совета, то где-нибудь в другом месте. Время шло, и Сергей Лавров стал называть поведение американских коллег неприемлемым: "Русофобская одержимость США уже переходит все границы". На самом деле, Трамп принял у себя в Белом доме уже всех мировых лидеров и "не очень мировых", но считающихся партнерами США.

Судя по реакции Трампа в отношении Путина и России, кроме претензий к договору СНВ-3 или действий российских дипломатов в США, самой болезненной темой может быть не столько сирийская проблема, сколько ситуация вокруг Крыма. В последнее время действия военной коалиции и израильская авиация сводят присутствие российских военных подразделений к минимальной активности. Самый болезненный вопрос для Кремля - Крым. Первый раз критика России прозвучала спустя три недели после инаугурации, когда пресс- секретарь президента США Шон Спайсер заявил, что "Трамп продолжает поднимать вопрос Крыма, который Россия захватила при попустительстве предыдущей администрации. Посол США в ООН Никки Хэйли в первый день работы решительно осудила оккупацию Крыма в Совете безопасности ООН. Как сказала тогда посол Хэйли, "плачевная ситуация на востоке Украины требует ясного и решительного осуждения действий России".

Потом было еще несколько выпадов Трампа в адрес России и лично Путина по поводу Крыма и Донбасса, и теперь, кажется, даже Дмитрий Песков не способен соврать о том, что российского президента это не волнует. 15 февраля Шон Спайсер передал слова Трампа, что он "рассчитывает от России деэскалации насилия на востоке Украины и возвращения Крыма". Само собой, в Москве началась истерика: председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что слова Трампа - "это посягательство на нашу целостность, на нашу территорию". Дмитрий Песков был категоричен: "Что касается возвращения Крыма - эта тема не будет обсуждаться, ибо она не может обсуждаться. Россия не обсуждает вопросы, связанные со своей территорией, с зарубежными партнерами". Но американские дипломаты были непреклонны: Госсекретарь Рекс Тиллерсон сказал, что "Россия представляет угрозу", посол США в ООН Никки Хэйли объяснила подробно: "США продолжают осуждать оккупацию Крыма со стороны России и требуют ее немедленного прекращения. Крым - часть Украины. Наши санкции против России, связанные с Крымом, останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет Украине контроль над полуостровом".

С такой суровой для Кремля позицией и назначена встреча Трампа с Путиным. Будет ли она короткой - "привет-привет, как дела", или Путин будет нудно заглядывать Трампу в глаза, чтобы заметить проблеск сочувствия? Если российский вождь уже непосредственно от американского президента услышит требование вернуть Крым и уйти из Донбасса, это будет означать конец "русскому миру", новой недоимперии, которая хочет вернуть себе мнимое могущество, которого, собственно говоря, и в советское время не было. Если США хотят иметь полное преимущество над Россией, то возврат ворованных территорий - отличный повод. И речь идет не только о Крыме и части Донбасса, но и о захваченных у законных хозяев территориях в начале 1990-х годов после появления сепаратистских движений. Ни у кого нет сомнений, что это был сценарий Кремля, чтобы шантажировать Молдову, Грузию и Азербайджан, как теперь - Украину.

Тридцать лет назад санкции США и западных стран смогли разрушить саму советскую империю, освободить от диктата Кремля захваченные за несколько последних веков Центральную Азию, Кавказ, Украину, Молдову и Беларусь. Не все одновременно нашли собственный путь к независимости и свободе, некоторые государства до сих пор находятся под московским контролем, части территории четырех стран оккупированы российскими войсками. Теперь, судя по решимости новой американской администрации, требование возвратить когда-то захваченное должно быть приоритетным в отношениях с Путиным. Скорее всего, это самый эффективный способ смены не только внешней, но и внутренней политики Кремля. Возврат Крыма будет сильнейшим ударом по остаткам авторитета Путина среди его уже немногочисленных друзей-диктаторов и вызовет разочарование россиян - ярых приверженцев путинской имперской политики.

Сепаратистские территории - это и есть самая главная опасность, исходящая от России. Хилая экономика, неумение изобретать и производить, образование заменено пропагандой, процветающее нечестное заимствование во всем - от музыки до автомобилей - это лишь внешние признаки умирающей империи. Пока империя держится за счет захваченных территорий, которые пропаганда возносит до победных небес, не обращая внимания на обманутых людей и нищету на "независимых" землях, по-прежнему называя их "освобожденными". С начала 1990-х годов - в Абхазии, "Южной Осетии" и Приднестровье, с 2014 года - в Крыму "освобожденные" начали ощущать беспросветность своего существования, отчаяние будущего.

Больше всего Путин боится потерять эти территории, которые ему самому придают ощущение всесильного лидера мирового масштаба. В отличие от других мировых лидеров, гордящихся развитием промышленности и финансовым благополучием, Кремль, как всегда, видит смысл своего существования в захвате чужой земли и порабощении или изгнании из родного дома людей. Если Дональд Трамп действительно сможет повторить подвиг своего коллеги и однопартийца Рональда Рейгана, то существованию России как империи будет положен конец, без попыток восстановления мнимого величия. Кажется, Путин начинает понимать, что встреча в Гамбурге будет для него если не последней, то решающей. Возразить ему нечем, российская экономика уже близка к тому, что было в СССР в середине 1980-х годов. Могущество российской армии равносильно хорошему едкому анекдоту, друзей, кроме Башара аль-Асада, Ким Чен Ына и Рауля Кастро, уже не осталось. Воспользуется ли Дональд Трамп такой возможностью?

Олег Панфилов

Профессор Государственного университета Илии, Грузия

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