До адвоката Трампа прийшли з обшуком. Український слід у Нью-Йорку

Працівники федеральної прокуратури Манхеттена провели обшук у квартирі, яка належить Руді Джуліані - особистому адвокату колишнього президента США Дональда Трампа та ексмеру Нью-Йорка.

Причиною стали спроби Джуліані лобіювати інтереси українських бізнесменів.

Як інформує УМ, про це повідомили американських ЗМІ.

Як твердить The New York Times, яка першою повідомила про обшуки, в Джуліані конфіскували телефон і комп'ютери. Трохи згодом інформацію видання підтвердили CBS та CNN, а також інформаційне агенство Associated Press.

Офіційно американська влада не коментує ситуацію.

За інформацією The News York Times, обшук пов'язаний із розслідуванням діяльності Джуліані в Україні та його спробах лобіювати кількох українських бізнесменів у США.

Упродовж останніх років Джуліані був фігурантом одразу кількох скандалів.

Під час виборчої кампанії 2020 року він заручився підтримкою кількох українських політиків, збираючи компромат на сина кандидата від Демократичної партії Гантера Байдена.

Байден-молодший свого часу був членом ради директорів української газовидобуваної компанії Burisma. Зараз він є фігурантом федерального розслідування щодо можливих порушень під час його роботи в Україні.

Телефонна розмова між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським, у якій американський президент попросив українського лідера зібрати компромат на Байдена-молодшого, зрештою стала приводом для початку процедури імпічменту.

У 2019 році Руді Джуліані відіграв ключову роль у відстороненні від посади посла США в Україні Марі Йовановіч, яка, як вважає слідство, намагалася завадити реалізації бізнес-планів самого Джуліані та пов'язаних із ним бізнесменів. Її відправили у відставку за рішенням Трампа.

Бізнес-партнерами Джуліані також були вихідці з колишнього СРСР Лев Парнас та Ігор Фруман, арештовані у 2019 році ФБР за звинуваченнями в порушення правил фінансування виборчих кампаній.

У рішенні Великого журі присяжних Манхеттена йдеться, що Парнас і Фруман допомогли неназваному громадянину іноземної держави незаконно робити пожертви у виборчі фонди американських політиків.

Окрім того, підприємців звинувачують в тому, що вони "на замовлення одного або кількох представників уряду України" організували кампанію з усунення з посади посла Йовановіч.

Парнаса і Фрумана також звинувачували у фінансовому шахрайстві з інвестиціями, які отримала створена ними компанія Fraud Guarantee.

Особистий адвокат президента США Джуліані працював у цій компанії як консультант, отримавши за свою роботу понад 500 тисяч доларів.

Минулого року федеральна прокуратура вже намагалася отримати ордер на проведення обшуків у квартирі Джуліані, але лояльний Трампу генпрокурор Барр блокував проведення будь-яких слідчих дій.