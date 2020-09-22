До Бундестагу доставили підозрілу посилку, на місці працюють сапери

У поштове відділення німецького Бундестагу доставили підозрілу посилку, на місце події викликали саперів. Про це пише німецьке видання Bild, передає УНН.

За інформацією видання, підозрілий предмет був виявлений близько 10 години ранку за місцевим часом у вівторок. Посилка нібито адресована політику СДПН і експерту в галузі охорони здоров'я Карлу Лаутербаха.

Прессекретар Бундестагу оголосив, що цей випадок був класифікований як "підозрілий" після рентгенівської перевірки поліцією Бундестагу.

Поштове відділення Бундестагу не розташоване безпосередньо в будівлі Рейхстагу. Воно - у будинку Марії Елізабет Людерс, що зовсім поряд. Доступ здійснюється через підземну автостоянку.

Наразі на місці проходить поліцейська операція. Зокрема прибули експерти в області знешкодження боєприпасів управління кримінальної поліції, пише видання.