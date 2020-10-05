До Нагірного Карабаху відправили третю партію найманців з Сирії - ЗМІ

У важкій війні за Нагірний Карабах загинули 93 сирійські найманці, тіла 53 з них у неділю, 4 жовтня, доставили до Сирії.

Про це повідомляє РИА Новости у Telegram з посиланням на джерело.

"До Сирії напередодні в неділю доставлені тіла 53 найманців ... Таким чином, загальна кількість убитих сирійських найманців становить 93 людини", - сказано в повідомленні.

Крім того, джерело агентства повідомило, що третя партія з 430 найманців з Сирії вирушила до Карабаху.Участь найманців у війні за Карабах - про що йшлося раніше: 4 жовтня президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що вимагає від Франції вибачень за слова Еммануеля Макрона про нібито перекидання сирійських бойовиків до Баку для ведення бойових дій у Нагірному Карабасі.

3 жовтня держсекретар США Майк Помпео прокоментував слова президента Франції Еммануеля Макрона про перекидання до Нагірного Карабаху через територію Туреччини бойовиків-ісламістів з району сирійської провінції Алеппо. За його словами, про бойовиків треба запитати у президента Туреччини.

2 жовтня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звинуватив Туреччину у нападі на Нагірний Карабах 27 вересня. Згідно з позицією Єревана, військове керівництво Туреччини і перекинуті Анкарою найманці з Сирії беруть участь в азербайджано-вірменському конфлікті в районі невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки.

30 вересня у МЗС Росії заявили, що в зону нагірно-карабаського конфлікту перекидають незаконні збройні формування з Сирії та Лівії. У зв'язку з цим Москва закликає зацікавлені держави вжити заходів щодо недопущення участі іноземних найманців у конфлікті та їх негайного виведення з регіону.

28 вересня члени російських приватних військових компаній (ПВК) висловили готовність відправитися до Нагірного Карабаху воювати на боці Вірменії