До нового санкційного списку Британії потрапили 49 осіб, серед них 25 росіян

Велика Британія вперше самостійно ввела санкції проти десятків людей, обвинувачених у порушеннях прав людини в усьому світі, у тому числі проти 25 громадян Росії. Про таке рішення британського уряду заявив голова МЗС Домінік Рааб, повідомляє "Європейська правда".

49 осіб і організацій, причетних до найвідоміших порушень прав людини в останні роки, опинилися під санкціями відповідно до нового санкційного режиму Британії. Зауважимо, що раніше Британія майже завжди вводила санкції колективно як член ООН або Європейського Союзу, але після Brexit почала діяти самостійно.

Перша хвиля британських санкцій націлена на 25 громадян РФ, причетних до жорстокого поводження і смерті аудитора Сергія Магнітського. У "чорному списку", зокрема, голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін, заступник генерального прокурора РФ Віктор Гринь, співробітники МВС РФ.

Персональні санкції Лондон ввів також стосовно 20 громадян Саудівської Аравії, причетних до смерті журналіста Джамала Хашоггі, двох високопоставлених військових генералів з М'янми.

Під санкціями також дві організації, причетні до примусової праці, тортур і вбивств у Північній Кореї.

Нагадаємо, з 2018 року МЗС Великобританії працювало над списком представників силових і урядових структур Саудівської Аравії, проти яких можуть ввести санкції через зникнення і можливе вбивство саудівського журналіста The Washington Post Джамаля Хашоггі. Тоді міністр закордонних справ Джеремі Хант заявляв, що в разі доведення вбивства Хашоггі на Саудівську Аравію "чекають серйозні наслідки".