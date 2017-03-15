Дочь Манафорта подозревает отца в причастности к расстрелам на Майдане - СМИ

Дочь Пола Манафорта, экс-советника Виктора Януковича и бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа, считает, что ее отец причастен к массовым расстрелам на Майдане

Как сообщает Independent, в прошлом месяце телефоны дочерей Манафорта 31- летней Андреа и 34-летней Джессики были взломаны, в результате чего хакеры получили доступ к их переписке, которая охватывает период с октября 2012 по сентябрь 2016 гг.

Тексты были размещены на хакерском сайте "darknet", согласно информации Politico. В одном из диалогов Андреа Манафорт сказала своей сестре: "Не обманывай себя, деньги, которые у нас - это кровавые деньги". Издание предполагает, что Андреа Манафорт в данном случае указывает на вероятную роль своего отца в расстрелах в Киеве в 2014 году, которые привели к гибели около 100 активистов Евромайдана.

Издание The New York Daily News сообщает, что Андреа сказала в другом диалоге своей сестре :"Знаешь ли ты, чья стратегия была причиной того, чтобы отправить этих людей (на Майдан - ред.) и заставить их убивать [?]".

Адвокат Евгения Закревская, которая защищает интересы семей Небесной сотни, заявила CNN, что она надеется получить разъяснения от Манафорта. Прокурор управления специальных расследований ГПУ, в свою очередь, сообщил CNN, что указанные текстовые сообщения будут рассмотрены на предмет их достоверности.

Как сообщалось ранее, по информации западных СМИ, политтехнолог Пол Манафорт в 2006 году организовывал антинатовские митинги в Крыму, после которых на полуострове были отменены учения "Си Бриз", и в дальнейшем способствовал возвращению Виктора Януковича и Партии регионов во власть.