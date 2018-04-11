Дочь Скрипаля отказалась от помощи посольства РФ и встречи со своей двоюродной сестрой

Дочь экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля Юлия Скрипаль подтвердила, что выписалась из больницы, но пока не хочет встречаться с сотрудниками посольства России в Великобритании и двоюродной сестрой Викторией Скрипаль.

Об этом говорится в заявлении, которое от имени Юлии Скрипаль распространила британская полиция.

В заявлении говорится, что Юлию выписали из больницы в Солсбери 9 апреля. Ее отец Сергей Скрипаль остался в медучреждении. по словам девушки, он серьезно болен, а она сама все еще страдает от последствий отравления.

Отмечается, что Юлия Скрипаль общается с друзьями и семьей, а также получает информацию о ходе расследования отравления. Девушка осведомлена, что сотрудники российского посольства в Великобритании предложили ей свою помощь, но в настоящее время она не хочет ее принимать.

"Если я передумаю, я знаю, как с ними связаться", - говорится в заявлении.

Также подчеркивается, что дочь бывшего сотрудника ГРУ РФ не хочет общаться с журналистами и своей двоюродной сестрой Викторией Скрипаль.

"Я в безопасности, и мое состояние улучшается, но я все еще не готова дать подробное интервью СМИ, как мне хотелось бы однажды сделать. Хочу подчеркнуть, что никто не может говорить за меня или за моего отца, кроме нас самих. Я благодарна своей двоюродной сестре Виктории за ее беспокойство о нас, но прошу ее пока не пытаться навестить нас или как-либо связаться со мной. Ее мнение и утверждения - не мои и не моего отца", - сказано в заявлении Юлии Скрипаль.

Как сообщал NEWSONE ранее, 10 апреля появилась информация, что дочь Сергея Скрипаля Юлию, отравленную веществом нервно-паралитического действия "Новичок", выписали из больницы.

NewsOne

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