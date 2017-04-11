Дочь Трампа сыграла не последнюю роль в решении нанести удар в Сирии, - The Independent

Дочь Дональда Трампа Иванка повлияла на его решение нанести удар по авиабазе сирийских правительственных сил в ответ на химическую атаку.

Об этом сообщает британское издание The Independent со ссылкой на источники, знакомые с содержанием дипломатического сообщения посла Британии в США к премьер-министру страны Терезы Мэй.

В дипломатическом сообщении британского посла в Вашингтоне Кима Дарроха к премьер-министру страны Мэй и министру иностранных дел Борису Джонсону говорится, что Иванка Трамп повлияла на решение президента США Дональда Трампа нанести удар в Сирии.

Источники, которые прочитали это сообщение, заявили, что позиция первой дочери на преступление в Сирии имела "значительное влияние в Овальном кабинете".

Сообщается, что реакция администрации была "сильнее, чем ожидалось".

По данным The Sunday Times, Трамп был совершенно потрясен изображениями погибших в результате химатаки, которые транслировались по телевидению.

В Белом доме также заявили, что после увиденных изображений жертв химатаки в Сирии и разведданных относительно атаки он принял решение нанести удар по сирийской правительственной авиабазе.

Напомним, отношения между Россией и США обострились после того, как в ночь на 7 апреля американские военные нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе "Шайрат". В РФ эти действия расценили как агрессию и отметили, что тем самым Вашингтон помогает террористам. США настаивают на том, что меры были необходимыми в целях безопасности.

Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли сообщила, что Трамп обсуждает с членами своей администрации возможность новых ограничений в отношении России и Ирана за поддержку Сирии.

Также стало известно, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон на встрече глав МИД G7 в итальянской Лукке потребует еще больше ужесточить санкции против России в ответ на последние события Сирии, если только Москва не перестанет поддерживать Дамаск. Подпишитесь на 112.ua в вашем Telegram и Facebook. Оперативно и лаконично о самом важном.