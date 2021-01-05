Додік віддасть ікону, викрадену в Луганську - але не Україні

Співголова президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік на пресконференції у вівторок заявив, що поверне українську ікону, викрадену в Луганську, тим, від кого її отримав - але не Україні

Про це повідомляє Балканський оглядач.

Додік виступив перед пресою після виходу з лікарні - останні 25 днів, протягом яких спалахнув скандал довкола подарованої главі МЗС Росії української ікони, він лікувався від коронавірусу.

Додік заявив, що історія про ікону була сфабрикована в Боснії, і що Україна ніколи не піднімала питання про зникнення ікони.

"Це сімейна ікона. Навіть сьогодні влада в Україні не шукає цю ікону", - сказав він.

Варто підкреслити, що його слова не відповідають дійсності, оскільки посольство України публічно наполягає на поверенні ікони.

Додік повторив попередню заяву свого офісу, мовляв, це "родинна ікона", яка належала сім'ї з Республіки Сербської. Посольство України заявило, що не отримало ніяких підтверджувальних документів про законність переміщення ікони на територію Боснії і Герцеговини.

Додік заявив журналістам, що позиція посольства України буцімто базується на повідомленнях ЗМІ, "на основі вашої брехні", та пообіцяв повернути ікону тим, від кого її отримав.

"Я зателефоную людям, які дали мені цю ікону, я поверну її їм публічно, і нехай вони пояснять інші речі", - зазначив Мілорад Додік.