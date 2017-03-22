Додон попросил статус наблюдателя для Молдовы в Евразийском экономическом союзе

Президент Молдовы Игорь Додон принял решение инициировать предоставление Республике Молдова статуса страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕврАзЭС).

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Вчера подписал соответствующее письмо Председателю Высшего Евразийского Экономического Совета, - написал он. - В конце мая на заседании Глав государств - членов ЕАЭС данная инициатива будет рассмотрена".

Он также написал, что 3 апреля в Кишиневе состоится международный экономический форум, в котором примет участие Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.

"Республика Молдова должна сотрудничать как с Западом, так и с Востоком, и это партнерство должно преследовать исключительно национальные интересы нашей страны", - подчеркнул Додон.

Напомним, что ранее известный своими пророссийскими взглядами Додон выступил с инициативой о начале трехсторонних переговоров между Молдовой, ЕС и Россией по вопросам экономических взаимоотношений в контексте имплементации Соглашения об ассоциации Молдова-ЕС. В начале марта ЕС отверг предложение о переговорах в формате "ЕС-Молдова-Россия".

Евразийский экономический союз - экономический союз, созданный 29 мая 2014. С 1 января 2015 договор вступил в силу; в него вошли Беларусь, Казахстан и Россия, 2 января - Армения, а 14 мая к нему присоединился Кыргызстан.