Додон привітав Санду з перемогою на виборах президента

Чинний президент Молдови Ігор Додон привітав лідера партії "Дія і солідарність" Майю Санду з попередньою перемогою на виборах глави республіки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Point.md.

"Попередні результати показали, що Майя Санду здобула перемогу (на виборах президента - ред.). Я вітаю її з попередньою перемогою, але точка у виборчому процесі буде поставлена, коли будуть перевірені всі повідомлення про порушення", - заявив Додон.

Водночас він зазначив, що його виборчий штаб зареєстрував безпрецедентну кількість порушень під час проведення виборів.

Додон закликав своїх прихильників не виходити на акції протесту після виборів.

"Хочу звернутися до тих, хто мене підтримав. Шановні співгромадяни, практично половина виборців підтримала мою кандидатуру на посаді президента. Я закликаю вас до спокою, категорично ніяких протестів і дестабілізації. Я вам скажу, якщо треба буде вийти на вулицю", - зазначив Додон .

Раніше стало відомо, що ЦВК Молдови порахувала 100% голосів виборців. Згідно з результатами, лідер партії "Дія і солідарність" (PAS) Майя Санду виграла другий тур виборів президента Молдови. Вона набрала 57,75% голосів, а її суперник - проросійський політик Ігор Додон - 42,25%.

Як відомо, Санду - правоцентристський кандидат від опозиції, обіймала посаду прем'єр-міністра Молдови з червня по листопад 2019 року.