Додон заблокировал допуск молдавских военных на учения в Украину

Президент Молдовы Игорь Додон ветировал решение правительства об участии молдавских военных в военных учениях Rapid Trident-2017 на Украине

Об этом он написал в своем Facebook, передает "ДС".

"Впервые с момента моего вступления в должность главы государства принял решение воспользоваться своим конституционным полномочием согласно статье 88 часть и Конституции РМ, предусматривающей право приостанавливать "действие актов правительства, противоречащих законодательству, до принятия окончательного решения Конституционным судом", - отметил Додон.

По его словам, правительство нарушило закон "О государственной безопасности", согласно которому участие молдавской армии в совместных учениях с воинскими частями других государств вне пределов страны утверждается главнокомандующим вооруженными силами, то есть президентом.

"Согласно Конституции Молдова является нейтральным государством, а молдавские военнослужащие, повторяю, не должны принимать участия в военных учениях, проводимых под эгидой какого бы то ни было военного блока. Вместе с тем, мы не будем препятствовать участию молдавских военнослужащих в миротворческих маневрах под эгидой ООН",- подчеркнул Додон и пригрозил уголовной ответственностью тем, кто довел молдавскую армию до нынешнего плачевного состояния.

Как сообщала "ДС", прокремлевский президент Молдовы Игорь Додон запретил военным страны принимать участие в международных учениях Rapid Trident-2017.

Правительство Молдовы своим постановлением позволило военнослужащим Национальной армии принять участие в военных учениях "Rapid Trident-2017".

